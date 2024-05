Mbappé se despede do PSG na final da Copa da França contra o Lyon

O astro Kylian Mbappé vai se despedir do Paris Saint-Germain na final da Copa da França contra o Lyon, neste sábado às 16h (horário de Brasília), em Lille, em um duelo entre os dois melhores times do país em 2024.

Para o PSG, alcançar o recorde da 15ª Copa é uma das prioridades da temporada, após duas eliminações consecutivas nas oitavas de final.

Para a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique trata-se de terminar deixando uma boa imagem, depois de ter vencido a Ligue 1 e ter sido eliminada nas semifinais da Liga dos Campeões pelo Borussia Dortmund.

A presença de Mbappé na partida decisiva da última competição ficou em dúvida após a ausência por lesão nos dois últimos jogos do campeonato, contra Nice e Metz, além da tensão entre jogador e diretoria do PSG devido à sua saída no final da temporada.

Luis Enrique encerrou o debate sobre a estrela de sua equipe nesta sexta-feira dizendo que "é claro" que ele será titular contra o Lyon.

Para a final o treinador poderá contar com seus melhores jogadores, exceto o goleiro costarriquenho Keylor Navas - substituto de Donnarumma - que também deixará o time e se despediu do clube no último domingo contra o Metz.

O PSG entrará em campo como favorito, depois de ter vencido o Lyon nas duas vezes no campeonato francês e pelo mesmo resultado amplo: 4 a 1.

- Lyon eufórico -

"Não é a mesma coisa, foi o campeonato e isto é uma final", observou cautelosamente o meia português do PSG, Vitinha.

O Lyon não tem nada a perder. É um grupo eufórico depois da incrível recuperação na segunda metade do campeonato. Em 2024, venceu 12 jogos em 17. A vitória nos acréscimos no último jogo contra o Strasbourg (2-1), no domingo, fez com que a equipe terminasse em sexto lugar e se garantisse na próxima Liga Europa.

Seu principal trunfo, o veterano atacante Alexandre Lacazette, é o segundo colocado na artilharia com 19 gols.

"É preciso desfrutar o fato de poder jogar esta final e dar tudo, não ter medo de se sair mal, não lamentar no final", declarou o goleador.

"Lacazette é um grande jogador, já nos enfrentamos muitas vezes. Sei que ele é perigoso, tem qualidade dentro e fora da área, é completo e experiente", disse o capitão do PSG, Marquinhos.

O brasileiro falou sobre a despedida de Mbappé: "Ele tem sido um jogador muito importante para nós nestes anos. No seu último jogo vamos tentar utilizá-lo da melhor forma possível. Ele tem que ter uma motivação especial e nós também para vê-lo jogar".

O seu treinador, Luis Enrique, alertou para os riscos ao enfrentar o Lyon: "Eles podem se mostrar perigosos muito rápido. Criarão chances".

bap/cyj/pm/ol/aam

© Agence France-Presse