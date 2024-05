Conmebol convoca árbitras e assistentes pela primeira vez para Copa América

A Copa América, o campeonato de seleções de futebol mais antigo do mundo, terá a presença de árbitras e assistentes mulheres pela primeira vez em sua história, anunciou a Conmebol nesta sexta-feira (24), ao apresentar a lista de 101 árbitros para a edição dos Estados Unidos-2024.

A entidade que rege o futebol sul-americano destacou que a participação de duas árbitras, a brasileira Edina Alves e a americana Maria Penso, além de cinco assistentes e uma árbitra do VAR, "é um alto compromisso assumido desde 2016, que aposta no desenvolvimento e na profissionalização" de mais mulheres dentro e fora de campo.

As bandeirinhas convocadas são a brasileira Neuza Back, a colombiana Mary Blanco, a venezuelana Migdalia Rodríguez e as americanas Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt. A nicaraguense Tatiana Guzmán estará no VAR.

Os 101 árbitros escolhidos, entre os quais o italiano Maurizio Mariani e seus compatriotas Daniele Brindoni e Alberto Tegoni (assistentes) e Marco Di Bello e Alejandro Di Paolo (VAR), no âmbito do acordo Conmebol-Uefa, deverão comparecer a Dallas, no dia 12 de junho, para passarem por avaliações físicas e técnicas.

A Copa América dos Estados Unidos será realizada entre 20 de junho e 14 de julho.

