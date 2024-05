PIB da OCDE cresce 0,4% no 1º trimestre de 2024, com leve aceleração

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares de relatório divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, 23.

O resultado apontou leve aceleração, uma vez que o PIB da OCDE havia expandido 0,3% no quarto trimestre de 2023 ante o terceiro.

Embora o avanço geral da OCDE no primeiro trimestre tenha sido modesto, as economias de três-quartos dos países do grupo para os quais há dados disponíveis mostraram desempenho melhor do que no último trimestre do ano passado, diz o relatório.