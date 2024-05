Estudante de engenharia morre após ser atropelada em rodovia no RJ

Do UOL, São Paulo

Uma estudante de Engenharia Química morreu após ser atropelada por um caminhão na rodovia BR-465, em Seropédica (RJ), na noite de quarta-feira (23).

O que aconteceu

Camila Reis Florêncio estava em uma bicicleta quando foi atingida por um caminhão na altura do km 5,6. Ela voltava da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) por volta das 18h40.

A jovem morreu no local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou ao UOL que o motorista do caminhão não ficou ferido.

A Polícia Civil do 48ª DP investigará as causas do acidente. O boletim de ocorrência está sendo finalizado e ainda não há outras informações.

A Universidade publicou uma nota de pesar. ''A Administração Central se solidariza com família e amigos neste momento de dor'', disse. ''Estive com ela hoje pela manhã. Nunca imaginaria que seria a última risada, o último abraço'', comentou um amigo.

Uma professora da UFRRJ lamentou a morte da aluna e afirmou que a ''iluminação pública no centro de Seropédica está precária''. ''Mais uma mãe que vira em Seropédica buscar o corpo do seu filho, até quando isso?'', escreveu nas redes sociais.