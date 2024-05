Com Calafiori e Fagioli, Itália revela pré-convocados para Euro

ROMA, 23 MAI (ANSA) - O técnico Luciano Spalletti divulgou nesta quinta-feira (23) a lista dos 30 jogadores pré-convocados para defender a seleção da Itália na próxima edição da Eurocopa.

O grupo revelado pelo comandante da Azzurra irá cair para 26 em um futuro próximo, mas todos terão a oportunidade de mostrar que merecem uma chance durante os amistosos contra Turquia e Bósnia, marcados para os dias 4 e 9 de junho.

Entre os destaques da lista estão as presenças do zagueiro e lateral Riccardo Calafiori, uma das estrelas do Bologna e um dos melhores defensores da atual edição da Série A, do meio-campista Nicolò Fagioli, da Juventus, que voltou recentemente de uma longa suspensão, e de Michael Folorunsho, do Hellas Verona.

O jovem meio-campista Samuele Ricci, do Torino, e o goleiro Ivan Provedel, da Lazio, também foram lembrados por Spalletti. A grande ausência, por sua vez, é a do atacante Ciro Immobile.

A Itália é a atual campeã da Eurocopa e, com um novo técnico e projeto, deseja defender com sucesso seu título em território alemão.

Veja a lista: Goleiros: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio) e Guglielmo Vicario (Tottenham); Defensores: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma) e Giorgio Scalvini (Atalanta); Meias: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma) e Samuele Ricci (Torino); Atacantes: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta) e Mattia Zaccagni (Lazio). (ANSA).

