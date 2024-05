Cineasta iraniano Rasoulof chega a Cannes depois de fugir de seu país

O diretor Mohammad Rasoulof, que fugiu do Irã em segredo, chegou ao Festival de Cinema de Cannes, onde apresentará seu filme na disputa pela Palma de Ouro na sexta-feira, disseram repórteres da AFP nesta quinta-feira (23).

O cineasta, que foi visto no Palais des Festivals, sede da mostra, não respondeu as perguntas dos jornalistas antes da apresentação oficial de seu filme, "The seed of the sacred fig". A estreia de gala será sua primeira aparição pública depois que ele conseguiu fugir do regime iraniano.

O diretor de 51 anos volta à Croisette pela primeira vez desde 2017, quando ganhou venceu a mostra 'Un Certain Regard' por "Lerd", sobre a corrupção. Em 2020, ele não foi autorizado a deixar o Irã para receber o Urso de Ouro em Berlim por "Não Há Mal Algum", sobre a pena de morte.

Seu novo filme conta a história de um juiz iraniano que se torna paranoico e passa a desconfiar de sua própria esposa e filhas durante os protestos em Teerã, de acordo com um comunicado distribuído pelo festival de cinema.

Rasoulof anunciou na semana passada que havia deixado o país clandestinamente, a pé, uma jornada que ele descreveu como "exaustiva" e "perigosa".

Ele já havia sido preso entre julho de 2022 e fevereiro de 2023, e só foi libertado da prisão graças a uma anistia geral concedida a milhares de pessoas depois que grandes manifestações pró-democracia sacudiram o país.

fbe-er/may/es/mb/dd/fp

© Agence France-Presse