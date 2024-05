Bologna anuncia saída do técnico Thiago Motta

ROMA, 23 MAI (ANSA) - Após meses de especulações, o treinador Thiago Motta não renovará seu contrato com o Bologna e ficará disponível no mercado depois da histórica temporada no comando do rossoblù.

Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (23), o clube agradeceu ao ítalo-brasileiro pelo ótimo trabalho exercido e desejou boa sorte para o restante de sua carreira.

"Nestes dois anos conheci um treinador preparado e vencedor que deu ao time uma identidade de jogo brilhante. A classificação para a Champions League o colocou na história do clube. Gostaria que ele ficasse, mas só posso agradecer a ele e à sua equipe por essas temporadas maravilhosas", escreveu o presidente do Bologna, Joey Saputo.

O bilionário canadense e o restante da alta cúpula bolonhesa, composta por Claudio Fenucci, Marco Di Vaio e Giovanni Sartori, até que tentaram convencer Motta a continuar seu trabalho em Bolonha, mas ele já estava decidido a ir embora.

O futuro do ex-jogador do PSG ainda é incerto, mas tudo indica que o ítalo-brasileiro irá substituir Massimiliano Allegri no comando da Juventus. No entanto, o treinador também é monitorado por clubes de fora da Itália.

Aos 41 anos, Motta assumiu o Bologna no lugar de Sinisa Mihajlovic e depois de duas passagens complicadas nos bancos de reservas do Genoa e do Spezia. No entanto, o treinador se encontrou em Bolonha e realizou um ótimo trabalho.

Além de vários recordes quebrados, Motta ajudou o heptacampeão italiano a voltar a disputar uma edição de Champions League depois de 60 anos. Ao todo, o ex-volante esteve à frente do Bologna em 74 jogos, tendo somado 35 vitórias, 23 empates e 16 derrotas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.