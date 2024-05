BC: Pesquisa de Crédito aponta condições favoráveis para consumo PF e grandes empresas

O Banco Central publicou nesta quinta-feira, 23, os resultados da Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito (PTC), com as avaliações dos bancos sobre o primeiro trimestre as expectativas para os três meses seguintes.

De acordo com as instituições financeiras, as condições de oferta de crédito têm sido relativamente mais favoráveis, principalmente para grandes empresas e no segmento de consumo para as famílias. Por outro lado, as condições para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) têm sido menos favoráveis, afetadas ainda pela preocupação com a inadimplência.

A pesquisa mostra ainda que o crédito habitacional para as famílias tem melhorado, embora o custo e a disponibilidade de funding ainda sejam limitadores.

"A demanda de crédito no primeiro trimestre foi mais forte em todos os segmentos, exceto no segmento de pessoa física habitacional. Para o segundo trimestre, as expectativas de demanda são favoráveis em todos os segmentos. A queda na taxa de juros tem aparecido como principal fator", afirma o documento. "A inadimplência para MPMEs no segundo trimestre deve manter tendência de elevação, enquanto para os demais segmentos deve ficar relativamente estável", completa o BC.