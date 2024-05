Setor elétrico teve danos de mais de R$1 bi com enchentes no RS, diz ministro

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - As enchentes no Rio Grande do Sul resultaram em danos de mais de 1 bilhão de reais em instalações do setor elétrico, estimou nesta quarta-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A cifra foi calculada com base em um primeira avaliação da rede elétrica, na qual constatou-se avarias em equipamentos de baixa, média e alta tensão, segundo o ministro.

"Os profissionais hoje que estão indo (ao Rio Grande do Sul)... são profissionais especializados na reconstrução de subestações, vão se dedicar à construção de duas subestações muito avariadas", disse Silveira a jornalistas na manhã desta quarta-feira.

Os técnicos farão reparos nas redes subterrâneas de distribuição de energia em Porto Alegre, inspecionando 500 quilômetros de linhas de média e baixa tensão para identificar avarias e fazer substituições necessárias de cabos, disjuntores, transformadores e outros.

Segundo dados da Aneel, até a véspera cerca de 170 mil unidades consumidoras do Rio Grande do Sul ainda estavam sem fornecimento de energia elétrica. Grande parte desses consumidores, atendidos pelas distribuidoras RGE, da CPFL, e CEEE, da Equatorial Energia, estão desligados por questões de segurança devido às enchentes.

Silveira disse ainda nesta quarta-feira que o governo deverá editar uma medida provisória para minimizar impactos econômicos à população gaúcha relacionados às contas de luz.

"Os estudos técnicos estão sendo concluídos para que a gente anuncie de forma segura como nós vamos proteger as famílias atingidas durante pelo menos o primeiro trimestre a partir do restabelecimento da energia do Rio Grande do Sul", disse o ministro. le afirmou que os recursos para alívio das contas de luz no Estado devem vir do próprio setor elétrico e que a ação deve se dar por meio de uma medida provisória.