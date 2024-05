Rival da Shein, Temu entra na lista de empresas do Remessa Conforme

A Receita Federal autorizou o ingresso da varejista chinesa Temu no programa Remessa Conforme, que isenta a cobrança de tributos federais das compras de até US$ 50. Com a publicação, a empresa concorrente das marcas Shein e Shopee fica autorizada a operar no Brasil.

O que aconteceu

A Temu entrou para a lista de empresas certificadas para o Remessa Conforme. Como o nome de Elementary Innovation Pte Ltd, a varejista foi listada no Diário Oficial. Conforme a publicação, a adesão da empresa no programa tem prazo de validade indeterminado.

Varejista chinesa é concorrente da Shein e da Shopee. Focada na venda de roupas, calçados e assessórios, a Temu chegará ao Brasil para rivalizar com as redes que já integram o Remessa Conforme.

Vendas ainda não estão com isenção de impostos. Isso porque os requisitos para a implementação completa da Temu permanecem em análise, segundo a Receita Federal, e a isenção da alíquota do Imposto de Importação ainda não foi implementada para as vendas da empresa.

Em análise divulgada em abril, o banco BTG previu o avanço da Temu no Brasil. Segundo a instituição, as redes Shein e Shopee já têm uma "vantagem competitiva", com plataformas de pagamentos e estrutura logística especializada.

A empresa já está presente na América Latina. Antes de ingressar no Brasil, a Temu já opera no Chile, Colômbia, México, Peru, República Dominicana e Uruguai.