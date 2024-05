Rio Guaíba chega a menor nível desde início de tragédia no RS

(ANSA) - BRASILIA, 22 MAG - O nível do Rio Guaíba, cujas águas banham Porto Alegre, voltou aos 4 metros na noite desta terça-feira (21) pela primeira vez desde o início da tragédia climática que atinge o estado de Rio Grande do Sul.

A Agência Nacional das Águas (ANA) informou que a altura do rio, no Cais Mauá, era de 4 metros às 19h15 (horário local), apesar de ainda está 1 metro acima da cota de inundação, que é de três metros.

Essa foi a menor marca desde o final do mês de abril, quando começaram as piores enchentes já registradas no estado gaúcho, que deixaram 161 mortos e 85 desaparecidos, de acordo com a Defesa Civil.

Segundo as autoridades locais, o número de mortos por leptospirose subiu a 2 após a prefeitura de Venâncio Aires confirmar o falecimento de um homem de 33 anos.

Apesar da queda do nível da água, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) prevê novas chuvas nesta semana nos rios acima do Guaíba, o que pode agravar a situação.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou nesta terça que uma massa de ar frio de origem polar deve passar pelo estado na quinta (23), e nos próximos dias deve se desenvolver um ciclone extratropical na costa gaúcha. (ANSA).

