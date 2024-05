Premiê do Reino Unido falha em afastar rumores sobre convocação de eleição antecipada

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, não conseguiu conter nesta quarta-feira as crescentes especulações de que pode convocar uma eleição antecipada, depois que ministros cancelaram eventos e reduziram ou adiaram viagens ao exterior para participar de uma reunião do governo.

Durante a maior parte desta quarta-feira, circularam rumores no Parlamento de que o líder britânico está prestes a convocar uma eleição -- algo que ele e sua equipe não confirmaram ou negaram.

Mais cedo, quando perguntado sobre os rumores, Sunak manteve sua declaração de que uma eleição nacional será realizada no segundo semestre de 2024. Mas, em seguida, o ministro das Relações Exteriores, David Cameron, interrompeu uma viagem à Albânia e o ministro da Defesa adiou uma visita ao exterior para participar de uma reunião ministerial.

Isso fomentou a especulação de que a reunião é necessária para aprovar uma decisão de convocar uma eleição antes das datas de outubro ou novembro que a maioria dos especialistas considera mais provável.

A secretária de Imprensa de Sunak não quis se pronunciar sobre os rumores.

"Sei que há muito interesse nisso, como tem havido praticamente toda semana nos últimos cinco meses. Vou apenas dizer a mesma coisa que sempre disse, ou seja, que não vou descartar nada", disse ela aos repórteres.

A estratégia é arriscada. O Partido Conservador, de Sunak, está muito atrás do Partido Trabalhista nas pesquisas de opinião e, apesar de saudar a queda da inflação e o aumento dos gastos com defesa, não tem conseguido diminuir a vantagem ante o partido de oposição.

Os trabalhistas têm mantido uma vantagem de cerca de 20 pontos percentuais sobre os conservadores nas pesquisas desde o final de 2021 -- antes de Sunak assumir o cargo em outubro daquele ano.

O partido disse nesta quarta-feira que está mais do que pronto para uma eleição.

"Estamos totalmente prontos não importa quando o primeiro-ministro convocar uma eleição. Temos uma campanha totalmente organizada e operacional pronta para ser lançada e achamos que o país está clamando por uma eleição geral", disse o porta-voz do líder trabalhista Keir Starmer aos repórteres.

(Por Elizabeth Piper, Andrew MacAskill e Muvija M)