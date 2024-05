Campeão inglês em 2016, Ranieri encerrará carreira aos 72 anos

ROMA, 22 MAI (ANSA) - Após garantir a permanência do Cagliari na Série A da Itália, o treinador Claudio Ranieri, campeão da Premier League pelo Leicester City, se aposentará no fim da atual temporada.

Aos 72 anos, o comandante rescindiu seu contrato mutuamente com o rossoblù da Sardenha, embora o vínculo fosse expirar somente no próximo verão, em 2025.

"Ranieri está de saída do Cagliari. Em suas duas passagens pelo clube, sempre conduziu o time aos seus objetivos. Depois de dois acessos e uma salvação, no último ano e meio conseguiu uma obra-prima com a vitória no playoff e a permanência. O Cagliari é e sempre será a sua casa. Para sempre gratos", escreveu o campeão italiano de 1969/70.

Apesar de ser conhecido mundialmente pelo milagroso título da liga inglesa com o Leicester City, faturado na temporada 2015/16, Ranieri é muito ligado ao Cagliari, onde iniciou e terminará sua carreira de treinador.

No fim dos anos 1980, o italiano assumiu o rossoblù na terceira divisão e chegou na Série A após dois acessos consecutivos. Em janeiro de 2023, voltou ao Cagliari e garantiu um inesperado acesso para a elite.

Em sua longa carreira, Ranieri passou por quase 20 clubes de quatro nações diferentes, entre eles Napoli, Fiorentina, Juventus, Roma, Internazionale, Atlético de Madrid, Chelsea e Monaco. Ele também teve uma curta passagem pela seleção da Grécia.

Ranieri se despedirá de sua carreira de técnico amanhã (23) na partida contra a Fiorentina, em Cagliari, que fechará a participação dos sardos na Série A. (ANSA).

