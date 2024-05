Até o fim de junho, produção do RS estará plena, diz presidente da Abicalçados

O presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, afirmou nesta quarta-feira, 22, que até o fim de junho a produção do Estado do Rio Grande do Sul deverá ser reestabelecida.

Ele afirma que dos três polos calçadistas da região, um foi mais afetado: o Vale do Taquari. Já nos polos do Vale do Paranhama e Vale dos Sinos - que tem maior produção de calçados - foram atingidos, mas em menor escala.

O Estado é responsável por cerca de 24% da produção do setor no País.