Água baixa e mostra areia a 1,5 m de altura em ruas de Porto Alegre

Com a redução do volume da enchente em Porto Alegre, as consequências deixadas pela inundação começam a ser reveladas. Na comunidade Ilha da Pintada, no bairro Arquipélago, a areia carregada pela água chega até as placas de trânsito.

O que aconteceu

Areia toma conta de ruas de Porto Alegre. Em alguns pontos, como na rua Nossa Senhora da Boa Viagem, a areia chega a 1,5 m de altura.

Rua coberta por areia é banhada pelo rio Jacuí. O Jacuí é responsável por 84,6% das águas que chegam ao Guaíba. Este, por sua vez, chegou a nível menor que 4 metros pela primeira vez em 19 dias.

Novas chuvas devem atingir o RS. A previsão é de que chova mais de 100 mm no estado no fim da semana, especialmente na região Sul.

O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Porto Alegre para saber quantas pessoas foram atingidas no bairro e como a areia deve ser retirada, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Números das enchentes no Rio Grande do Sul

Há 161 óbitos confirmados pela Defesa Civil. Órgãos de segurança também procuram 82 pessoas desaparecidas.

Ao todo, 2.341.060 pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado em 467 municípios. O estado tem 581 mil desalojados e 68,3 mil pessoas em abrigos.

Duas mortes por leptospirose foram confirmadas no estado. A primeira delas foi de um homem de 67 anos residente em Travesseiro, no Vale do Taquari. A segunda foi de um homem de 33 anos, morador de Venâncio Aires, informou a prefeitura do município.