O que é falência múltipla de órgãos, causa da morte de Silvio Luiz

O narrador Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde o dia 8 de maio. O narrador sofreu um AVC enquanto trabalhava na transmissão digital da Record em Palmeiras x Santos, final do Campeonato Paulista, há mais de um mês.

Ainda segundo o comunicado assinado pelos médicos Roberto Betti e Haggeas da Silveira Fernandes, diretores do Hospital Oswaldo Cruz, Silvio Luiz morreu às 9h40 desta quinta-feira em decorrência de falência múltipla de órgãos.

A falência múltipla dos órgãos causa um efeito em cascata no organismo. Primeiro, há comprometimento de um órgão, que afeta as demais funções do corpo e, por consequência, leva à falência secundária e gradual de outros órgãos.

"Dá a impressão de que 'desliga o motor e apaga tudo', mas não são todos os órgãos que param ao mesmo todo", explica o médico e cardiologista Edmo Atique Gabriel, colunista de VivaBem.

A falência múltipla é um processo delicado, que geralmente coincide com o momento da morte. Em média, o quadro sistêmico leva de 24 a 48 horas, explica Gabriel.

É mais difícil reverter o estado de saúde quando o problema atinge os órgãos secundários. Por isso, é importante controlar o quadro quando o primeiro órgão dá sinais de que pode falhar.

Insuficiência em órgãos nobres

Os quadros de falência múltipla normalmente começam pelos órgãos "nobres" —cérebro, pulmões, coração, rins e fígado. Segundo o médico, os últimos três são os mais comuns.

Casos agudos de insuficiência cardíaca, renal e hepática são alertas para problemas secundários.

"Quando o coração entra em falência, há redução de fluxo sanguíneo para todo o organismo. É uma falência que, secundariamente, gera consequências para os outros órgãos", descreve o cardiologista. O processo é semelhante quando pulmões, rins e fígado falham primeiro.

No caso do fígado, é comum que o órgão pare por causa de intoxicação provocada por substâncias e medicamentos, causando uma sequência de disfunções no organismo.

*Com informações de reportagem de 14/11/2002.