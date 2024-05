Guaíba fica estável, mas queda do nível da água depende de futuras chuvas

Do UOL, em São Paulo

A cota do Guaíba chegou a 5,22 metros na manhã de hoje e é considerada estável. A expectativa é de que o nível da água comece a baixar nos próximos dias.

O que aconteceu

Nível da água caiu três centímetros nas últimas horas. Na noite de ontem, a cota do Guaíba era de 5,25 metros. Os dados são da régua de medição da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas) e ANA (Agência Nacional de Águas).

Modelos hidrológicos preveem estabilização para o Guaíba. Nível deve se estabilizar nos 5 metros nesta quarta-feira (15), diz o IPH (Instituto de Pesquisas Hidrológicas) da UFRGS.

Redução gradual do nível do Guaíba depende do volume das futuras chuvas. Nesta semana, águas ainda devem ficar acima dos 4 metros, segundo o IPH.

Prefeitura de Porto Alegre diz que "é hora de começar a limpar nossas vias". No fim de semana, várias cidades do Rio Grande do Sul interromperam os trabalhos de limpeza após novas inundações.

As ruas de Porto Alegre ainda ficarão alagadas por semanas. Especialistas concordam que o nível das águas levará cerca de um mês para baixar.

'Temos bairros que praticamente não existem mais'

Prefeito de Arroio do Meio, Danilo José Bruxel (PP), diz que pelo menos quatro bairros foram destruídos pelas chuvas. "As pessoas não vão conseguir voltar para lá", afirmou ele em entrevista ao jornal Zero Hora.

Ele diz que os bairros serão reconstruídos em "loteamentos onde não pega enchente". "Vamos ter que trabalhar nessa alternativa".

No município de Gauíba, autoridades determinam evacuação da região na noite de terça (14). Moradores dos bairros Cohab-Santa Rita e Ipê devem deixar suas casas por causa do risco de novas inundações.

Prefeitura diz que água do Guaíba deve atingir bairros nas próximas horas. "Os caminhões do exército estão passando para levar você para um local seguro".

Geada e mais chuvas no RS

Previsão indica formação de geada em grande parte do estado. A região serrana e metade do sul serão as regiões mais atingidas a partir de hoje, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Frio aumenta. Na capital e grande Porto Alegre, as temperaturas ficam em torno de 7ºC e 8ºC. No sul e na serra, as temperaturas oscilam entre 2ºC e 4ºC.

Nos próximos cinco dias, há previsão de acumulados da ordem de 75 mm. Chuvas mais fortes devem ser registradas na quinta-feira (16) no norte do estado, indica previsão da Sema.

Pode haver maiores acumulados nos próximos 10 dias. As chuvas podem chegar ao acúmulo de 150 mm entre segunda e terça-feira da próxima semana.

O IPH aconselha atenção com as áreas de risco.