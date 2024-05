Polícia prende suspeitos de transmitir HIV em abusos a crianças no Amazonas

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil do Amazonas prendeu temporariamente na última sexta-feira (10) dois suspeitos de transmitir o vírus HIV em abusos sexuais contra crianças e adolescentes na capital Manaus.

O que aconteceu

Diálogos em celular sobre supostos estupros e sobre a convivência com o vírus HIV deram início à investigação. Segundo a Polícia Civil, uma pessoa responsável pela assistência técnica do aparelho teve acesso ao conteúdo e fez uma denúncia anônima há dois anos.

Mensagens também tinham conteúdo de cunho pornográfico infantil, diz a Polícia Civil. Os suspeitos, que têm 21 e 31 anos, responderão pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual na modalidade de pornografia infantil.

Suspeitos foram identificados após quebra dos dados dos celulares autorizada pela Justiça. Investigação teve colaboração do MP e da Polícia Federal.