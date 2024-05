Mariana Ferrão: Quais relações da sua vida são, de fato, "orgânicas"?

Existem situações e relacionamentos que se encaixam tão bem em nossas vidas a ponto de parecerem quase uma parte intrínseca a nós. Já outras, não importa o quanto "empurremos", não fluem de jeito nenhum. É importante perceber isso para entender aquilo que é saudável para cada um, diz Mariana Ferrão no episódio desta quarta-feira (15) do quadro 'Mari vs Mari', nas redes sociais de VivaBem.

A reflexão surge depois que a jornalista e palestrante em saúde mental visita o Rio Espalhado, na Chapada Diamantina (BA). O guia que acompanha o grupo em que ela estava explicou que toda a espuma do rio é considerada matéria orgânica.

"Quando a gente usa o termo orgânico, como em 'conteúdo orgânico' ou 'marketing orgânico', a gente quer falar sobre algo que acontece quase que naturalmente, que a gente coloca no mundo sem muito esforço", diz Ferrão.

"E, ao observar essa espuma, a gente percebe que não tem fora, não tem dentro: ela vai se ajeitando, se amoldando. Às vezes, um pedaço maior de espuma entra nesse desenho e, imediatamente, ele já fica assim: orgânico. Parece que incorporou uma coisa na outra".

E a reflexão que eu tiro disso aqui é: quais são os elementos, as relações, as situações da sua vida que, de fato, entram e se adaptam e já parecem incorporadas? E quais são aquelas que, por mais que você tente colocar pra dentro, parece sempre que tem uma aresta ali que fica impedindo, você tenta empurrar, mas o negócio não vai? Mariana Ferrão

