Lula realiza hoje sua terceira visita ao Rio Grande do Sul

(ANSA) - BRASÍLIA, 15 MAG - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz nesta quarta-feira (15) sua terceira viagem ao Rio Grande do Sul, devastado pelas enchentes, onde deve apresentar o nome de um representante do governo federal para gerir a crise no estado.

O nome do ministro de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que é gaúcho, é o mais cotado para atuar no estado de forma permanente enquanto durar a calamidade pública.

Acompanhado de vários ministros, Lula visitará hoje a cidade de São Leopoldo, onde também apresentará um programa de ajuda direta para as pessoas afetadas pelo desastre ambiental, que já deixou ao menos 149 mortos e 617 mil pessoas fora de casa.

O governo prevê distribuir um voucher de R$ 5 mil às famílias atingidas pela tragédia, auxílio que deve ser instituído por meio de uma Medida Provisória.

Durante sua nova passagem pelo Rio Grande do Sul, Lula se reunirá com o governador Eduardo Leite e fará "novos anúncios com foco na recuperação do estado", informou o Palácio do Planalto.

Esta será sua terceira visita do petista ao estado por causa das enchentes, depois de ter passado por Santa Maria, em 2 de maio, e por Porto Alegre, no último dia 5. (ANSA).

