Dívida pública da Itália bate novo recorde em março

ROMA, 15 MAI (ANSA) - A dívida pública da Itália bateu um novo recorde em março deste ano e chegou à marca de 2,894 trilhões de euros, um aumento de 23 bilhões em relação ao mês anterior.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (15) pelo Banco da Itália (banco central do país), que também especifica que as necessidades das administrações públicas (27,7 bilhões de euros) mais do que compensaram a redução dos ativos líquidos do Tesouro italiano.

Em março, as receitas fiscais contabilizadas no orçamento do Estado chegaram a 37 bilhões de euros, um aumento de 5,7% (2 bilhões) em comparação com mês correspondente do ano anterior.

Já no primeiro trimestre deste ano, as receitas fiscais ascenderam a 122,9 bilhões, um aumento de 7,8% em relação ao mesmo período de 2023.

Por fim, o relatório destaca que o efeito dos descontos e prêmios na emissão e resgate, a reavaliação de títulos indexados à inflação e a variação das taxas de câmbio reduziram o débito em 0,6 bilhões de euros. (ANSA).

