Bergamo: Desafio é identificar com precisão famílias que precisam de ajuda

Além das medidas de auxílio emergencial às vítimas das inundações que devastaram o Rio Grande do Sul, as autoridades públicas têm o desafio de identificar com exatidão as famílias que mais necessitam desta ajuda, disse a colunista Mônica Bergamo no UOL News desta terça (14).

Estão estimando 100 mil famílias. O Eduardo Leite [governador do RS] fala em 45 mil, que são um primeiro público já identificado. O segundo desafio é identificar com precisão e ter foco. As prefeituras estão nesse trabalho de identificação.

A equipe do Fernando Haddad apresentou esse valor de [benefício de] R$ 5 mil e o Lula vai bater o martelo. Deve mesmo ser um valor em torno disso. É uma ajuda mais imediata para quem perdeu tudo. É uma solução, mas vem com problemas para serem resolvidos. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

Mônica explicou que a preocupação dos governos é não apenas oferecer dinheiro diretamente às vítimas, mas garantir que esse valor será distribuído corretamente e usado em itens de primeira necessidade.

Quem vai receber esse dinheiro? A ideia inicial era fazer uma linha de financiamento, mas como uma pessoa que perdeu tudo dará garantias [ao banco]? É mais fácil dar diretamente na mão dessas pessoas.

Aí surge um novo problema. Suponhamos que todas essas pessoas precisem de geladeira. Serão 100 mil geladeiras vendidas. Se houver 20 mil, o preço vai lá para cima. Para resolver isso, Geraldo Alckmin vai se reunir com a indústria e o comércio para tentar fazer um acordo para que esses produtos cheguem de forma tabelada, sem subir os preços e em quantidade suficiente. Há toda uma coordenação. Não é só dar o dinheiro na mão Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

