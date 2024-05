Governo de SP indenizará casal em R$ 36 mil após apagão em casamento

Do UOL, em São Paulo

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença que condenou o Estado a indenizar em R$ 36.860 um casal que teve festa de casamento cancelada após queda de energia.

O que aconteceu

Os convidados estavam chegando ao local do evento quando acabou a luz. Pouco tempo antes da festa, uma torre de telefonia caiu sobre a fiação elétrica e o fornecimento de energia foi interrompido na região. A festa aconteceria no bairro Jardim Belém, na zona leste de São Paulo, em dezembro de 2016.

Convidados foram embora e a comida estragou devido à falta de energia. O casal foi informado de que o fornecimento seria restabelecido em, no máximo, 20 minutos. Porém, a energia não voltou mesmo após horas de espera.

Casal receberá R$ 36.860 de indenização. Os ressarcimentos por danos morais e materiais foram fixados, respectivamente, em R$ 30.000 e R$ 6.800. A quantia deverá ser paga pelo Estado de São Paulo.

Desembargador considerou que concessionária de energia não é responsável. A torre de telefonia tinha sido instalada para viabilizar a comunicação da Polícia Militar, portanto, era responsabilidade do Estado, segundo o relator Eduardo Gouvêa. O magistrado afirmou que a concessionária se esforçou para restabelecer a energia rapidamente, mas o trabalho não dependia apenas dela.

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo informou que ainda não foi intimada da decisão. O UOL tenta contato com a defesa do casal, o espaço segue aberto para manifestação.