Porto Alegre abre acesso alternativo à cidade após enchentes

Do UOL, em São Paulo

A Prefeitura de Porto Alegre começou a construir, na quarta-feira (8), um acesso alternativo à cidade após as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Caminho, feito com pedras, será para veículos de emergências e caminhões. O trabalho é realizado na ligação da avenida Castelo Branco para o Túnel da Conceição, no Centro, pelas equipes das secretarias municipais de Serviços Urbanos e Obras e Infraestrutura.

Pedras estão sendo colocadas em uma área de aproximadamente 300 metros de extensão. Será uma pista única operando um sentido por vez.

Trabalho deve ser concluído em até três dias. Segundo a prefeitura, o acesso facilita o atendimento de emergência e abastecimento da cidade e desafoga a rodovia RS-118.

Caminho alternativo para acessar a capital gaúcha Imagem: Gustavo Garbino/Prefeitura de Porto Alegre

Rio Grande do Sul tem mais de 100 mortos

Além dos 107 óbitos, uma morte que pode estar relacionada às chuvas é investigada no estado. Há 374 feridos e 136 pessoas consideradas desaparecidas.

Quase 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas em 428 municípios no estado, informou a Defesa Civil. 165.112 estão desalojadas e 67.563 estão acolhidas em abrigos.

Defesa Civil pede que moradores resgatados ainda não voltem para suas casas inundadas. O alerta vale principalmente para quem mora na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o órgão, esses locais atingidos ainda seguem sob alto risco e estão sujeitos a movimentos de massa e transmissão de doenças.