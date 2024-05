Governo Lula promete mais de R$ 50 bilhões para reconstruir Rio Grande do Sul

O Governo Federal prometeu mais de R$ 50 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul, onde se intensifica, nesta quinta-feira (9), a entrega de ajuda humanitária para assistir a população desalojada, sem eletricidade ou água após as inundações históricas.

Pelo menos 107 pessoas morreram, 374 ficaram feridas e 136 estão desaparecidas mais de uma semana após os rios transbordarem devido às fortes chuvas no estado, segundo a Defesa Civil.

Quase 1,5 milhão de habitantes foram afetados, mais de 164.000 foram evacuados e mais de 60.000 casas foram danificadas pela catástrofe, que segundo especialistas e o Governo Brasileiro está associada à mudança climática.

As inundações também arrasaram a economia deste estado agropecuário e, no último fim de semana, o governador Eduardo Leite citou a necessidade de um "plano Marshall" de reconstrução.

- Créditos para trabalhadores e empresas -

Diante da magnitude dos desastres, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu seus ministros em Brasília nesta quinta-feira para abordar políticas públicas e anunciar mais de R$ 50 bilhões para os trabalhos de reconstrução do estado.

"Estamos falando de uma injeção de recursos da ordem de R$ 50 bilhões no Rio Grande do Sul", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O pacote de medidas contempla principalmente a entrega de créditos e outros instrumentos de ajuda destinados a trabalhadores, empresas e municípios afetados.

"Temos que nos preparar porque a gente vai ter tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e os rios voltarem à normalidade", declarou Lula.

"Acho que muita gente perdeu muita coisa e nós temos que levar isso em conta", acrescentou.

Mais cedo, Leite havia estimado em uma publicação na rede social X que seriam necessários pelo menos R$ 19 bilhões para reconstruir o estado.

- Cavalo "Caramelo" é resgatado -

No Rio Grande do Sul, as equipes de resgate ainda procuram por pessoas presas em suas casas ou relutantes em deixá-las por medo de saques.

Houve ainda uma mobilização para salvar um cavalo que estava isolado em um telhado em Canoas, segundo imagens que rodaram o país.

Um grupo de socorristas conseguiu resgatar o animal apelidado "Caramelo" em um bote inflável, de acordo com imagens transmitidas ao vivo na televisão.

"O cavalo Caramelo foi resgatado! Graças à mobilização dos voluntários e do Exército", afirmou a primeira-dama Janja em suas redes sociais.

Enquanto isso, se intensifica a distribuição de água e alimentos aos que perderam tudo.

"O foco é ainda resgates (...) mas se está trabalhando nisso muito intensamente (...) [na] chegada de ajuda humanitária", afirmou a porta-voz da Defesa Civil, Sabrina Ribas.

As autoridades temem que a logística de distribuição da ajuda seja dificultada "em alguma medida" nos próximos dias, acrescentou, face aos alertas de "novo grande volume de chuvas" previstas de sexta-feira a domingo na região de Porto Alegre.

- "Ajudar é uma questão humana" -

Em um complexo esportivo no centro da capital, um abrigo recebe 450 desalojados pelas inundações, além de 40 cachorros e um porco.

"A solidariedade é impressionante", relata emocionada Resplande de Sá, de 57 anos, diretora da escola Mané Garrincha, localizada ao lado do abrigo e que hoje funciona como centro de recepção de doações.

Enquanto isso, os voluntários separam edredons, agasalhos, fraldas de bebê e outros pertences.

"Eu não perdi nada. Não tinha como me sentir bem em casa. Ajudar é uma questão humana", disse Tauane Bassoler, de 26 anos.

Ao chegar ao ginásio que serve de refúgio, a imagem reflete a dimensão do drama: centenas de pessoas em colchões no chão recebem abrigo. Dezenas de crianças brincam com uma alegria que contrasta com a tragédia que assola o Rio Grande do Sul.

O objetivo é bem claro: "Recebê-los com carinho e dignidade", resume à AFP Vinicius Kater, secretário adjunto de Esportes de Porto Alegre e diretor do abrigo.

A catástrofe também atingiu as prisões do estado, que solicitaram assistência federal após ficarem sem abastecimento de água, informou a ONG Rede Justiça Criminal.

- Musk, Suárez e papa Francisco -

Os gestos de solidariedade também chegam do exterior.

O papa Francisco enviou 100 mil euros (R$ 555 mil reais, na cotação atual), segundo o site Vatican News.

O magnata Elon Musk anunciou no X que sua empresa Starlink doará mil terminais de internet para as equipes de resgate no Rio Grande do Sul. "Espero o melhor para o povo brasileiro", declarou o bilionário, recentemente envolvido em embates judiciais e políticos no país.

O jogador uruguaio Luis Suárez, condecorado com o título de cidadão de Porto Alegre por sua passagem de sucesso no Grêmio no ano passado, mandou um "forte abraço" aos moradores do estado e afirmou estar tentando "ajudar à distância" em meio à tragédia, segundo vídeo no Instagram.

