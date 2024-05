RS deve gastar R$ 3,6 bi só para reconstruir pontes; leia estimativas

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) detalhou os valores estipulados para a reconstrução do estado após chuvas que deixaram mais de 100 mortos.

O que aconteceu

Valores necessários para retomar o estado somam quase R$ 19 bilhões. A maior parte dessa verba deve ser destinada à infraestrutura, explicou Leite em pronunciamento nesta quinta-feira (9).

Maior valor estipulado é para reconstruir pontes. Ao todo, R$ 3.609.023.040,00 devem ser alocados para essa função. Em segundo lugar fica a verba para construção de habitações, projetadas em R$ 2.972.500.000,00.

Veja abaixo estimativa dos gastos do governo:

Reforço das forças de segurança: R$ 272.120.200,00

R$ 272.120.200,00 Estrutura de governo emergencial: R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.000,00 Atendimento em saúde: R$ 252.300.000,00

R$ 252.300.000,00 Benefício emergencial: R$ 200.937.500,00

R$ 200.937.500,00 Estruturas para abrigos: R$ 2.007.332.000,00

R$ 2.007.332.000,00 Apoio à Defesa Civil Municipal: R$ 209.000.000,00

R$ 209.000.000,00 Restabelecimento de escolas: R$ 1.814.042.255,41

R$ 1.814.042.255,41 Restabelecimento de moradias: R$ 1.999.161.637,50

R$ 1.999.161.637,50 Projetos de manutenção e reconstrução: R$ 63.491.481,39

R$ 63.491.481,39 Manutenção de estradas vicinais: R$ 790.500.000,00

R$ 790.500.000,00 Manutenção de rodovias: R$ 500.000.000,00

R$ 500.000.000,00 Manutenção de vias urbanas: R$ 1.557.500.000,00

R$ 1.557.500.000,00 Restabelecimento das balsas: R$ 12.450.000,00

R$ 12.450.000,00 Remoção e destinação de resíduos: R$ 260.000.000,00

R$ 260.000.000,00 Apoio à agricultura: R$ 368.125.000,00

R$ 368.125.000,00 Apoio a empresas: R$ 1.012.305.000,00

R$ 1.012.305.000,00 Reconstrução de escolas: R$ 754.117.867,64

R$ 754.117.867,64 Reconstrução de estrutura de governo: R$ 65.000.000,00

R$ 65.000.000,00 Reconstrução de moradias: 2.972.500.000,00

2.972.500.000,00 Reconstrução de pontes : 3.609.023.040,00

: 3.609.023.040,00 Reconstrução de unidades de saúde: 96.000.000,00

96.000.000,00 Recomposição de áreas degradadas: R$ 77.000.000,00

É por isso que a gente está lutando muito para que a União possa fazer a suspensão da dívida, estabelecer fundo constitucional para atender a região Sul, entre outras medidas que ajudem o reerguimento do Rio Grande do Sul.

Governador Eduardo Leite

Rio Grande do Sul tem mais de 100 mortos

Além dos 107 óbitos, uma morte que pode estar relacionada às chuvas é investigada no estado. Há 374 feridos e 136 pessoas consideradas desaparecidas.

Quase 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas em 428 municípios no estado, informou a Defesa Civil. 165.112 estão desalojadas e 67.563 estão acolhidas em abrigos.

Defesa Civil pede que moradores resgatados ainda não voltem para suas casas inundadas. O alerta vale principalmente para quem mora na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o órgão, esses locais atingidos ainda seguem sob alto risco e estão sujeitos a movimentos de massa e transmissão de doenças.

Novas chuvas são previstas no estado

Chuva com maior intensidade será entre o centro-norte e leste gaúcho, incluindo o litoral norte do estado e o sul de Santa Catarina, segundo o Inmet. Os volumes de chuva podem passar dos 100 milímetros entre os dias 10, 11 e 12 de maio.

Começo da semana terá rajadas de vento entre o oeste e o sul do estado. Entre o fim do domingo (12) e a segunda-feira (13), as rajadas de vento variam de oeste a sul, com velocidade acima de 30 km/h. Já na terça-feira (14), os ventos enfraquecem.

Essa condição acontece devido à instabilidade que retorna com mais força ao Rio Grande do Sul no fim desta semana. Inicialmente, como frente quente, uma vez que a frente fria recua de Santa Catarina para o estado gaúcho.