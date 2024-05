'Não há motivo para alerta com arroz', dizem produtores do RS

A Federação Nacional dos Produtores de Arroz publicou uma nota para dizer que os brasileiros não devem se preocupar com falta de arroz após as enchentes do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

"Não temos problemas com relação ao abastecimento do mercado interno", diz presidente de entidade. Alexandre Velho, presidente da Federarroz (Federação Nacional dos Produtores de Arroz), afirmou que as enchentes trazem dificuldades na colheita, mas que não faltará arroz nas prateleiras.

84% das lavouras foram colhidas no RS. Segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz, dos 900 mil hectares semeados, 84,2% foram colhidos; 2,55% foram perdidos inteiramente e 1,97% foram parcialmente perdidos. Resta 11,26% da plantação total a ser colhida.

Produção estimada é semelhante a 2023. O IRGA vê que, caso as lavouras restantes sejam colhidas, a produção total chegará a 7,149 milhões de toneladas de arroz. O valor é um pouco menor da produção do ano anterior, de 7,239 milhões de toneladas.

RS é maior produtor de arroz do Brasil. O estado é responsável por 70% da produção nacional de um dos insumos mais consumidos no país.

Mercados estão limitando compras de arroz. Usuários das redes sociais compartilharam avisos em mercados que limitam a quantidade que pode ser comprada por cliente ou que as pessoas "não precisam estocar" o produto.

Brasil vai importar arroz da Tailândia

Ministro da Agricultura anunciou medida ontem. Carlos Fávaro afirmou que a intenção é regular a quantidade do produto disponível nos mercados e assim estabilizar o preço.

Um milhão de toneladas serão importadas. De acordo com o ministro, perdas na lavoura, em armazéns alagados e, principalmente, a dificuldade logística para escoar o produto, com rodovias interditadas, poderia criar uma situação de desabastecimento, elevando os preços no comércio.

Medida não foi bem-recebida entre produtores. Alexandre Velho afirmou: "temos bastante arroz para deslocar para as regiões centrais do Brasil. Então não existe qualquer problema com relação ao abastecimento ou uma necessidade urgente de importação. O Brasil é um grande produtor de arroz, a área aumentou aqui no Rio Grande do Sul, assim como em outros Estados produtores".

*Com Agência Brasil