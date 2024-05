Achado zero km, Camaro de quase 40 anos é colocado à venda por fortuna

Entre os mais incríveis achados dos últimos tempos está este Chevrolet Camaro IROC-Z 1985. O modelo, que foi armazenado por décadas, tem apenas 11 milhas (cerca de 18 km) rodadas - ou seja, é praticamente zero km.

O Camaro tem até mesmo plástico protetor em seus bancos ainda. O vendedor pede US$ 100 mil (cerca de R$ 516 mil na cotação atual).

O carro

O Chevrolet Camaro IROC-Z 1985 não havia nem sido preparado para estar em uma concessionária antes de ser armazenado nos anos 1980. Agora, ele está à venda através da MS Classic Cars.

Isso é revelado pelo fato de seus bancos ainda terem plástico mesmo após 40 anos e pelo veículo também ter marcações de giz em suas janelas e espelhos.

Aparentemente, seu proprietário original - Steve Liesch, norte-americano de Nova Jersey - acreditava que seu carro um dia se tornaria um clássico, o que o levou a guardá-lo imediatamente em um estacionamento onde permaneceu por décadas.

Imagem: Reprodução

Em 2010, 2011 e 2014 o modelo trocou de mãos, porém nenhum dos proprietários o colocou nas ruas. Atualmente o Camaro está com a MS Classic Cars, em Massachusetts.

Além da pouca quilometragem, o carro é também tem como atrativo um motor V8 de 5.0 litros com transmissão de cinco marchas. Ele vem na cor preta e com interior cinza. Seus vidros são fumês e há ainda um painel de teto removível.

O carro também tem freios a disco, diferencial de deslizamento limitado, rádio AM/FM e fita cassete, além de relógio.

