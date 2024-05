3tentos tem lucro líquido de R$ 156,4 milhões no 1º trimestre (+51,4% em 1 ano)

São Paulo, 9 - A 3tentos, empresa de Santa Bárbara do Sul (RS) que atua no varejo de insumos agrícolas, originação e trading de grãos e industrialização, registrou lucro líquido de R$ 156,438 milhões no primeiro trimestre de 2024. O valor representa aumento de 51,4% em relação ao apurado no primeiro trimestre de 2023, de R$ 103,339 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 137,85 milhões no primeiro trimestre de 2024, aumento de 28% na mesma base de comparação. A margem Ebitda ajustado ficou em 5,1%, ante 6% um ano antes.Já a receita operacional líquida chegou a R$ 2,679 bilhões no período de janeiro a março, crescimento de 48,5% ante o intervalo correspondente do ano anterior. Segundo a 3tentos, o resultado foi positivo em todos os segmentos em que a companhia opera. Em Insumos, o crescimento da receita foi de 35,4%. A alta em Grãos foi de 21,6%, sendo de 68,6% na indústria. O resultado foi possível pelo crescimento dos volumes, o que compensou a queda nos preços dos insumos e commodities, explicou a companhia.Em Insumos, com condições mais favoráveis na safra 2023/24 para a cultura da soja no Rio Grande do Sul, houve um forte desempenho para defensivos, com alta de 92%. Isso foi explicado pela maior concentração de fungicidas e inseticidas no primeiro trimestre devido ao atraso no plantio da soja no Rio Grande do Sul e às condições mais favoráveis para o desenvolvimento da safra 23/24 em comparação com a safra 22/23, aumentando as aplicações de defensivos.O incremento foi de 7% entre os fertilizantes, com o volume de sementes estável ante o primeiro trimestre de 2023. Com relação a fertilizantes, a queda dos preços das commodities e insumos afetou a demanda do produtor para a safra de inverno. Quanto às sementes, o trimestre é pouco representativo devido à sazonalidade, além de ter sido afetado pela quebra da safra de trigo, que prejudicou a produção de semente do cereal, segundo a 3tentos.Em Grãos, os volumes aumentaram 70% e refletem o avanço na participação de originação nas safras colhidas em Mato Grosso e o primeiro programa de exportação de trigo no Rio Grande do Sul. A expansão foi de 90% na soja, 78% para o milho e 59% para o trigo e outros grãos.Já na Indústria, as três plantas industriais operaram em plena capacidade, processando 6,6 mil toneladas de soja por dia. No ano anterior, operavam somente as duas plantas do Rio Grande do Sul - a unidade de Vera (MT) ainda não estava em funcionamento.