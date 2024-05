Vídeo: cães dos bombeiros encontram corpo de jovem desaparecida no RS

Um vídeo mostra o momento em que duas cadelas do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo indicam onde estaria o corpo de uma adolescente de 13 anos, arrastada pela enxurrada no município de Sinimbu, próximo à cidade de Santa Cruz do Sul (RS).

O que aconteceu

Cadelas encontram entulho de galhos e escombros e começam a latir, mostram imagens. De acordo com os bombeiros, isso sinalizada que havia um corpo no local. Vídeos da operação foram compartilhados pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.

Jovem estava desaparecida há seis dias. Ela morava com os pais e teria sido levada pela água. No local do resgate, é possível ver que não sobrou nenhuma casa após a enchente. Um dos bombeiros que atuou nas buscas explicou que havia 48 residências no vilarejo.

Vítima foi encontrada sem vida com a ajuda das cadelas, Brisa e Fênix, na manhã da terça-feira (7). "Como vocês podem ver, não sobrou nada. Aqui que ficavam as casas. A gente vai concentrar as buscas, nesse primeiro momento, próximo a esses escombros. Se Deus quiser, vamos obter sucesso nessas buscas e vamos dar um conforto para essa família, se é que podemos falar assim", diz um dos bombeiros.

Bombeiros localizaram o corpo após a remoção de árvores e entulhos. As cadelas que atuaram nas buscas compõem o efetivo do Centro Especializado de Resposta a Desastres, e são treinadas para localizar pessoas vivas ou em óbito.

Quando encontra uma vítima, o cão late, indicando o ponto para o militar que o acompanha. Em nota, os bombeiros do Espírito Santo informaram que, em todos os casos já atendidos pela corpora~ção, não há registro de indicação de ponto equivocado.