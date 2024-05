Polícia israelense destrói dezenas de casas de beduínos árabes no deserto de Neguev

Autoridades israelenses destruíram nesta quarta-feira (8) cerca de 50 casas de beduínos árabes no deserto de Neguev, no sul de Israel, confirmou um jornalista da AFP.

"Eles destroem as nossas casas e nos deixam presos aqui", lamentou à AFP Sliman Abu Asa, morador de Wadi al Jalil, onde escavadoras derrubavam moradias.

"Há mais de 500 pessoas aqui... as mulheres e as crianças não têm para onde ir", acrescentou.

De acordo com Taleb el Sana, um ativista árabe israelense, "48 casas" foram demolidas no total.

"Uma cidade inteira foi arrasada só porque seus habitantes são árabes", denunciou. "Hoje não se trata de uma ou duas casas, mas de uma cidade inteira, com o pretexto de construir sem autorização", continuou.

"Por um lado, não concedem licenças" aos cidadãos árabes e, "por outro, demolem as suas casas dizendo que não têm licenças", criticou.

A operação se insere na política de destruição de "construções ilegais" e constitui um "passo importante para a devolução da autoridade ao Estado", escreveu na rede social X o ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, que lidera o partido de extrema direita Força Judaica.

Qualquer pessoa que "viole a lei no Neguev deve saber que a terra do Neguev não está abandonada. A polícia lutará contra aqueles que se apropriem dela e tentará estabelecer uma realidade diferente no terreno", acrescentou.

A minoria árabe, formada por descendentes de palestinos que permaneceram após a criação de Israel em maio de 1948, representa cerca de 21% da população do país.

A população árabe do Neguev ultrapassa os 300 mil habitantes, dos quais cerca de 150 mil estão dispersos em 45 aldeias "não reconhecidas", segundo Atiyah Al Asam, um funcionário dessas aldeias.

Suas terras foram confiscadas e eles enfrentaram tentativas recorrentes de demolição de suas casas.

Israel não reconhece a alguns beduínos estes direitos garantidos a outros cidadãos israelenses e afirma que se estabelecem ilegalmente em suas terras.

