Mercados já precificaram ações do Fed sobre balanço patrimonial, diz Collins

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, reiterou nesta quarta-feira que as políticas de taxa de juros e de balanço patrimonial do banco central norte-americano são distintas.

O que o Fed faz com suas reservas de dinheiro e títulos não é uma política monetária "ativa", e o plano da semana passada de reduzir o ritmo de contratação das reservas do banco central provavelmente terá pouco impacto, porque "acredito que os mercados provavelmente já precificaram o que estamos fazendo", disse ela em um evento no Massachusetts Institute of Technology.

Na semana passada, após sua decisão de política monetária, o Fed anunciou planos para desacelerar a velocidade de redução de seu balanço para garantir que esse processo não crie estresse indevido nos mercados financeiros.

Assim, o Fed disse que a partir de 1º de junho reduzirá o limite máximo dos títulos do Tesouro que permite que vençam e não sejam substituídos para 25 bilhões de dólares, ante seu limite atual de até 60 bilhões de dólares por mês.

O Fed também deixou o limite para o número de títulos garantidos por hipotecas que permitirá que sejam eliminados dos seus livros em 35 bilhões de dólares por mês.