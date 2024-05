Lula diz que visitará todas as cidades do RS atingidas quando água baixar

O presidente Lula (PT) afirmou hoje (8) que, quando o nível da água baixar, ele pretende visitar todas as cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes das últimas semanas. O anúncio foi feito durante o lançamento da nova fase do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que vai contemplar, entre outros eixos, obras de prevenção a desastres naturais.

O que aconteceu

Lula afirmou que ainda não é possível ter a dimensão do "desastre climático" do estado. Ele disse, porém, que quer visitar todos os municípios atingidos. Segundo a Defesa Civil do RS, 414 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas.

Quando a água voltar à normalidade, eu quero visitar todos os municípios atingidos para ver o que aconteceu de fato. Porque nós estamos compromissados a fazer com que o Rio Grande do Sul, de parte do governo federal, receba tudo que tem direito. Porque o Rio Grande do Sul já deu muito para o Brasil, e o Brasil tem que dar um pouco para o Rio Grande do Sul.

presidente Lula

O presidente participou de evento que anunciou investimento de R$ 1,7 bilhão para prevenção de desastres naturais. Dinheiro faz parte das ações do Novo PAC Seleções, no qual os governos municipais e estaduais indicam suas principais necessidades. A União diz que atendeu todos os pedidos de municípios gaúchos atingidos por chuvas.

Lula disse que o governo federal tem dado suporte ao Rio Grande do Sul desde o ano passado, nos períodos de seca e de enchentes que o estado enfrentou. "Posso dizer que grande parte dos recursos arrumados foram do governo federal, porque nós compreendemos a situação difícil de finanças que vive o Rio Grande do Sul", afirmou o presidente. Na semana passada, ele esteve duas vezes no estado para acompanhar os efeitos das fortes chuvas.

Novo PAC

Programa também vai destinar verba para abastecimento de água, regularização fundiária, urbanização de favelas e renovação de frotas de ônibus. No total, o valor que o governo federal diz que vai investir é de R$ 18,3 bilhões, contemplando 532 cidades do país. A origem dos recursos não foi informada.

Lula disse que haverá reclamações de aliados que não foram escolhidos para receber investimentos, mas que vai "pagar o preço". "Vai ter muita gente que nos apoiou reclamando que não foi sorteado. Nós vamos pagar esse preço, mas é o preço de a gente tentar mudar a relação na sociedade brasileira. É o preco de a gente fazer política e tentar criar uma imagem civilizatória nesse país", afirmou.

Nós não temos o direito de continuar achando que só podemos dar dinheiro para os amigos e, para os adversários, nada. O dinheiro não é nem para amigos ou para adversários, mas para as necessidades vitais do povo brasileiro, que continua sendo povo em qualquer cidade que ele mora, governada por qualquer partido, do PT, do PL, ou de qualquer outro partido. Não tem problema nenhum.

presidente Lula

Todos os investimentos da fase anunciada hoje no PAC são de ações dentro do Ministério das Cidades. Veja abaixo o valor prometido para cada eixo:

Abastecimento de água - rural: R$ 400 milhões

Periferia Viva - Urbanização de favelas: R$ 5,267 bilhões

Prevenção a Desastres Naturais - Contenção de Encostas - R$ 1,702 bilhão

Regularização Fundiária - R$ 313 milhões

Renovação de frota de ônibus - R$ 10,576 bilhões

O anúncio de hoje foi o segundo do Novo PAC. Em março, Lula e ministros divulgaram os projetos contemplados no programa para três eixos: saúde, infraestrutura e educação e tecnologia. O total de investimentos anunciado para a primeira rodada foi de R$ 23 bilhões, para 3.270 municípios.

O anúncio da nova etapa de seleção de obras do PAC já estava previsto, mas acontece em meio à tragédia no RS e à divulgação de novas pesquisas de aprovação sobre o governo. Segundo a a Genial/Quaest, 33% dos entrevistados aprovam o governo - oscilação negativa de 2 pontos -, enquanto 31% desaprovam - aumento de 3 pontos. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

Como está a situação do RS

Temporais já deixaram pelo menos 95 mortos e 128 desaparecidos. As autoridades ainda investigam se quatro óbitos têm relação com a chuva no estado. Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas, 158.992 estão desalojadas e 66.434 em abrigos.

Cheia que inunda Porto Alegre ainda levará dias para retornar a patamares seguros. O sistema de proteção contra enchentes, que circunda a cidade, foi projetado para suportar até 6 metros de altura.

Defesa Civil pede que moradores resgatados ainda não voltem para suas casas inundadas. O alerta vale principalmente para quem mora na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o órgão, esses locais atingidos ainda seguem sob alto risco e estão sujeitos a movimentos de massa e transmissão de doenças.

Ao todo, 414 dos 497 municípios gaúchos — ou seja, 83% deles — foram afetados pelas fortes chuvas. Veja fotos de antes e depois.

Cerca de 100 mil casas foram destruídas ou danificadas e o prejuízo é de R$ 4,6 bilhões, calcula a Confederação Nacional de Municípios. Dados são parciais, já que ainda há cidades submersas pela água em que os danos não foram medidos. O setor da agricultura foi área privada com maior valor de prejuízo, calculado em R$ 435 milhões pela CNM. O órgão calcula R$ 37,5 milhões de prejuízo para comércios locais.