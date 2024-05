Jovem desabrigada em duas cidades por inundações no RS: 'Foi desesperador'

A jovem Rafaela Bastos contou no UOL News desta quarta (8) que ficou desabrigada em duas cidades após inundações no Rio Grande do Sul. Ela precisou sair de sua casa em Eldorado do Sul, e depois do condomínio da irmã em Canoas. Agora, está abrigada em Porto Alegre.

Na quinta-feira (2), a água continuou subindo. Foi tudo muito rápido, 5h da tarde já tinha água na minha rua, o que aconteceu só em novembro, até então nunca tinha acontecido. Na minha casa nunca tinha entrado, mas fiquei acompanhando a madrugada toda e, às quatro horas da manhã, a água entrou dentro da minha residência. Rafaela Bastos, moradora de Eldorado do Sul

Junto com meus primos que estavam abrigados na minha casa com meu namorado, meu pai pediu pra sair de casa para não correr riscos. Como às 10 horas da noite faltou energia, a gente ficou sem sinal também. A cidade ficou completamente incomunicável. Foi aí que bateu o desespero, foi até o trecho do vídeo meu que viralizou no TikTok, o momento que acabou energia e a gente ficou sem luz, sem internet, sem nada. E não conseguia falar com ninguém, ninguém sabia se tava vivo ou morto e a água começou a subir muito rápido. A gente não conseguia enxergar o tanto que a água tava subindo. Foi desesperador à noite. As noites foram perturbadoras. Rafaela Bastos, moradora de Eldorado do Sul

'Só deu tempo de chamar meus primos', diz jovem após água chegar em condomínio

Após ter a casa invadida pela água em Eldorado do Sul, Rafaela e os primos foram obrigados a ir para o condomínio da irmã em Canoas.

Fomos para Canoas, cidade que minha irmã reside, em um condomínio do bairro Fátima. Fomos um dos últimos que conseguimos acessar Porto Alegre e Canoas, porque depois foram bloqueadas as estradas. Fomos para o condomínio da minha irmã e a gente achou que lá a gente tava seguro. Rafaela Bastos, moradora de Eldorado do Sul

Consegui falar pra ela: 'olha, tá tudo certo, a gente vai ficar aqui na tua casa para a água baixar'. Porque a gente tinha esperança de que fosse coisa de dois, três dias no máximo. Rafaela Bastos, moradora de Eldorado do Sul

Já na madrugada de sexta para sábado, os jovens se viram novamente precisando sair de mais uma casa por conta das inundações. Desta vez, tiveram que buscar abrigo em Porto Alegre.

Uma hora da tarde de sexta (3), eu fui no mercado e vi que tava vazio, não tinha água, comida, nada. Compramos bolachas, mas não tínhamos noção de que a água chegaria até Canoas, muito menos na proporção que chegou. Rafaela Bastos, moradora de Eldorado do Sul

[Umas 5 horas voltei] Fui comprar pão para tomar café e não tinham reposto nada no mercado, achei estranho. Eles puxaram a grade e eu perguntei a moça do caixa o porquê estavam fechando mais cedo e ela: 'não, é que a água está chegando aqui'. Rafaela Bastos, moradora de Eldorado do Sul

Três da manhã ouvi uma movimentação no condomínio, barulho de água, coloquei a cabeça na janela e vi que a água tava na entrada do condomínio. Só deu tempo de eu chamar meus primos, a gente desceu para olhar, quando subimos a água estava na vaga dos carros. Rafaela Bastos, moradora de Eldorado do Sul

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: