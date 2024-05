Idosos e crianças em cima de telhados; trabalhos de resgate não param no RS

Em meio ao cenário catastrófico enfrentado pelo Rio Grande do Sul, com diversos municípios ainda alagados, os trabalhos de resgates realizados por autoridades e também voluntários não param. A calamidade pública atingiu mais de 400 municípios, matando mais de 90 pessoas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o drama em cada ação realizada, assim como a sensação de alívio, mas ainda de medo, por parte da pessoa ou animal resgatado.

As buscas não param e, simultaneamente ao trabalho de transporte de medicamentos e insumos para áreas onde estão os desabrigados, os resgates de vítimas continuam sendo realizados. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra três pessoas, entre elas, dois idosos bastante debilitados, sendo resgatados em Eldorado do Sul pelos militares da Aviação do Exército.

A Marinha do Brasil também resgatou uma família: pai, mãe (grávida de gêmeos) e um bebê. Em publicação nas redes sociais, a Marinha mostrou parte da operação realizada.

Durante um deslocamento também realizado pela Marinha do Brasil para transporte de mantimentos, tripulantes avistaram uma família em cima de um telhado. Entre eles, idosos.

Cenas de resgates dramáticos - terrestres ou aéreos - têm revelado o desespero de quem ainda busca auxílio em regiões totalmente tomadas pelas inundações no Rio Grande do Sul.

Um deles foi o resgate de um bebê pelo telhado de uma casa em Lajeado, um dos municípios mais afetados, feito pelo 2º Batalhão de Aviação do Exército, Batalhão Casimiro Montenegro Filho.

Nas redes sociais, a Força Aérea Brasileira (FAB) também publicou vídeo mostrando pessoas sendo resgatadas de helicópteros.

A voluntária Deise Falci com ajuda de outras pessoas, que atuam ao seu lado, postou um vídeo em duas partes nas suas redes sociais mostrando o resgate dramático de um cão que estava no meio do alagamento com as duas patas presas em uma rede. O animal estava somente com a cabeça para fora da água.

O Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad Brasil), que ajuda nos trabalhos que estão sendo realizados no Rio Grande do Sul, também mostra um dos momentos em que um resgate é realizado.

Por meio das redes sociais, o Comando Militar Sul do Exército também divulgou animais sendo resgatados por militares com a ajuda de voluntários.

O goleiro Caíque, do Grêmio, foi mais um atleta a ajudar vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O arqueiro foi flagrado utilizando um jet ski, moto aquática, para auxiliar no resgate de pessoas ilhadas em Porto Alegre. Assim como ele, muitos voluntários usaram barcos e jet skis para resgatar pessoas ilhadas no Rio Grande do Sul.