Hemocentro de Porto Alegre pede que doadores de sangue façam agendamentos

O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre pede que os doadores agendem suas visitas pela internet. O objetivo é organizar e agilizar o atendimento às pessoas que necessitam de transfusão.

O que aconteceu

O hemocentro pede doações para manter os estoques cheios. Todos os tipos de sangue são necessários neste momento. Para organizar o procedimento, os agendamentos devem ser feitos pelo site da Secretaria da Saúde.

A Secretaria alertou para o risco de desabastecimento de hemocomponentes. Na última quinta-feira (2), a pasta explicou que plaquetas e hemácias corriam o maior risco. A Secretaria de Saúde também reforçou que a necessidade de plaquetas é recorrente, pois elas precisam ser usadas rapidamente.

Hemocentro está remanejando o sangue para hospitais do Estado conforme a necessidade de transfusões. Devido às enchentes e aos bloqueios em estradas, a logística de envio do sangue para testes foi prejudicada. Na última sexta-feira (3), o Hospital de Lajeado recebeu 50 bolsas de hemocomponentes por transporte aéreo.

Hemocentro fica na Avenida Bento Gonçalves, 3722, bairro Paternon. O horário de funcionamento para doação de sangue é de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. O aplicativo 99 está oferecendo corridas gratuitas para o Hemocentro de Porto Alegre como forma de ajudar o Estado. Basta digitar o endereço do hemocentro no aplicativo e a viagem sai de graça.

As doações de sangue também podem ser feitas fora de Porto Alegre. Os interessados podem consultar os endereços dos demais hemocentros que compõem a rede do estado no site da Secretaria de Saúde.

Requisitos para doar

Para doar, o cidadão precisa:

- ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal. O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos;

- estar em boas condições de saúde;

- pesar no mínimo 50 kg, com desconto de vestimentas;

- não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;

- ter dormido pelo menos seis horas antes da doação;

- não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

- não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

Algumas pessoas não podem doar sangue. Indivíduos com doenças hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, convulsões ou portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue — como Doença de Chagas, hepatites, aids, sífilis, herpes — não devem doar. Também não podem ser doadores gestantes ou mães que amamentam bebês com menos de 12 meses; pessoas que passaram por um aborto ou tiveram parto normal até 90 dias antes e no caso de cesariana, 180 dias. Quem estiver com gripe ou alergia deve esperar 7 dias para a doação.

Com Agência Brasil