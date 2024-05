220 purificadores chegam ao RS e serão distribuídos para abrigos públicos

Uma carga com 220 purificadores, comprados a partir de doações arrecadadas pelo youtuber Felipe Neto, chegou nesta quarta-feira (8) a Canoas (RS). Os aparelhos devem ser distribuídos para abrigos públicos de outras cidades do estado.

O que aconteceu

As doações foram enviadas em avião da FAB. A carga com os purificadores será capaz de produzir 1 milhão de litros de água potável por dia, segundo informou o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta.

Mantimentos também chegaram ao Rio Grande do Sul. Além dos purificadores, 3 mil kg de cestas básicas, 8.300 kg de itens de saúde, 3 mil de água, 600 kg de colchões, 1.700 kg de cobertores e 1.600 kg higiene pessoal.

As primeiras 1,5 mil cestas de alimentos chegaram ao estado ontem (7). Nesta quarta-feira (8) foram mais 3 mil. A partir daí, serão deslocadas diariamente 4,5 mil cestas para o estado até atingir o total, conforme cronograma divulgado pelo governo federal.

Há oito itens em cada cesta. Cada cesta tem 22,4 kg de alimentos: arroz (10 kg), feijão carioca (3 kg), leite em pó integral instantâneo (2 kg), óleo de soja (900 ml), farinha de trigo (1 kg) ou farinha de mandioca (1kg), macarrão espaguete comum (1 kg), fubá de milho (1 kg), açúcar cristal (1 kg), sardinha em óleo comestível (500 g) e sal refinado e iodado (1 kg).

Prisões por vandalismo, relatos de assaltos e saques

Trinta e duas pessoas foram presas por vandalismo, invasões e danos ao patrimônio em meio às enchentes. Na cidade de Canoas, a polícia está escoltando barcos de voluntários. O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, disse no UOL News que o policiamento está sendo feito com embarcações e não mais viaturas.

A Brigada Militar abriu inscrições para mil militares estaduais da reserva voluntários. Eles serão empregados por 90 dias em atividades de segurança pública devido ao estado de calamidade. As inscrições estão abertas até sexta-feira (10). O governador também fez o pedido para mais 400 agentes da Força Nacional.

Um grupo de elite da Polícia Federal assumiu a segurança do aeroporto de Porto Alegre. A administradora do Salgado Filho disse que não há previsão de retorno de operações.