Imposto de Renda: vale a pena parcelar o imposto a pagar?

O contribuinte que tem imposto de renda a pagar pode parcelar o valor da dívida em até oito prestações mensais. Mas, vale a pena?

Se você está cogitando essa possibilidade, a primeira coisa a se levar em consideração é que há cobrança de juros sobre as parcelas. Portanto, o valor final pago no parcelamento será maior do que a opção pelo pagamento à vista. Veja em quais situações o parcelamento é recomendado.

Quem pode parcelar o imposto?

O contribuinte que tiver imposto a pagar com valor superior a R$ 100 pode optar pelo parcelamento. É possível parcelar o imposto em até oito vezes, desde que o valor mínimo da parcela seja de R$ 50.

O que não pode ser parcelado?

Doações. Se você pretende doar parte do imposto a pagar para entidades ligadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Conselho do Idoso, o valor da doação deve ser pago à vista, utilizando o Darf (Documento de Arrecadação Federal) específico para essa finalidade no menu "Imprimir".

Qual é o juro sobre o parcelamento?

Não há juros sobre a primeira parcela, que deve ser paga até o último dia do prazo de entrega da declaração, 31 de maio.

Na segunda parcela, há incidência de juro de 1% sobre o valor da primeira parcela. A partir da terceira parcela, há juro de 1% mais a variação mensal da taxa Selic acumulada a partir de maio até o mês anterior ao de vencimento da parcela.

Em caso de atraso, tem multa. Se você atrasar o pagamento da parcela, além dos juros citados acima, estará sujeito à multa de 0,33% ao dia, até o limite de 20% sobre o valor da parcela.

Vale a pena parcelar o imposto?

Caso você disponha de toda a quantia necessária para pagar o imposto, a melhor opção é quitar a dívida à vista. Como o pagamento parcelado envolve cobrança de juros, se você deixar o dinheiro investido na poupança ou em um fundo de renda fixa, certamente a rentabilidade será menor do que os juros do parcelamento.

Sem dinheiro na mão é melhor parcelar. Por outro lado, se você não dispõe de toda a quantia agora, é melhor parcelar do que pegar um empréstimo para pagar o imposto à vista, porque os juros do empréstimo pessoal serão mais elevados do que os juros do parcelamento.

Veja, passo a passo, como parcelar o imposto

Se a sua opção for pelo parcelamento do imposto a pagar, veja a seguir o passo a passo no programa do IR 2024:

Localize a ficha "Resumo da Declaração" no menu do lado esquerdo da tela de preenchimento.

Selecione o item "Cálculo do Imposto".

Dentro dessa ficha você encontrará, na parte inferior, o valor do "Imposto a Pagar".

Localize o quadro do lado direito do "Imposto a pagar". Entre na aba "parcelamento".

Selecione o número de parcelas desejado, lembrando que o valor mínimo da parcela deve ser de R$ 50.

Por fim, para imprimir o documento de pagamento do imposto (Darf), localize a opção "Imprimir" no menu do lado esquerdo da tela do programa.

Selecione o item "Darf do IRPF". Escolha a primeira parcela para pagamento e clique em "OK". Repita o processo para imprimir as demais parcelas na véspera dos pagamentos.

Veja como colocar o pagamento em débito automático

Caso queira colocar o pagamento em débito automático no banco, marque as bolinhas ao lado de "débito automático" e de "Quota única ou a partir da 1ª quota".

Em seguida, entre na aba "Informações bancárias" e preencha o nome do banco, agência e conta com dígito (DV) onde o débito automático do imposto deverá ser feito. A conta precisa ser do mesmo titular da declaração.

Lembre-se que a opção pelo débito automático da primeira parcela será possível até 10 de maio. Após essa data, você pode colocar a 2ª quota em diante no débito automático.