Rússia veta resolução dos EUA contra armas nucleares no espaço

WASHINGTON, 24 ABR (ANSA) - A Rússia vetou nesta quarta-feira (24) no Conselho de Segurança da ONU a resolução elaborada por Estados Unidos e Japão sobre a prevenção de armas nucleares no espaço.

O projeto visava "reforçar e apoiar o regime global de não proliferação, inclusive no espaço extra-atmosférico, e reafirmar o objetivo compartilhado de sua manutenção para fins pacíficos".

O texto recebeu 13 votos a favor, o veto da Rússia e a abstenção da China.

O texto ainda reiterava os compromissos dos 115 Estados-membros do Tratado do Espaço Sideral - incluindo todos os membros permanentes do Conselho de Segurança - "de não posicionar em órbita terrestre qualquer objeto que transporte armas nucleares ou outras armas de destruição em massa".

Moscou e Pequim queriam uma emenda que ecoasse uma proposta de 2008 das duas potências, acrescentando um parágrafo que proibia "qualquer arma no espaço", mas foi rejeitada por obter apenas sete votos a favor.

Um oficial da Casa Branca disse que o governo americano crê que "a Rússia está desenvolvendo um novo satélite equipado com uma arma nuclear".

"Ouvimos o presidente Putin afirmar publicamente que a Rússia não pretende implantar armas nucleares no espaço. Se fosse assim, não teria vetado esta resolução", concluiu. (ANSA).

