Pneu gigante completa seis décadas em rodovia dos EUA; como foi parar lá?

Um pneu gigante de 25 metros de altura em uma estrada do estado de Michigan, nos Estados Unidos, acaba de completar 60 anos de permanência no mesmo local.

O item gigantesco é reconhecido como um marco da estrada I-94 e do próprio Michigan. No início, a mega estrutura era uma roda gigante, de acordo com o jornal "Detroit Free Press".

A história do pneu gigante

A roda gigante foi construída pela U.S. Rubber Co., atualmente chamada de Uniroyal. Inicialmente, ela foi utilizada na Feira Mundial de Nova York de 1964.

Após o evento, a Uniroyal se ofereceu para doar a estrutura, na época avaliada em US$ 750 mil (cerca de R$ 3,85 milhões na cotação atual) para Nova York ou qualquer outro loca, desde que se cobrisse o custo da mudança e montagem - cotados em aproximadamente US$ 300 mil (R$ 1,54 milhões) na época.

Assim, o município de Allen Park ficou com a estrutura. Foram necessários 22 caminhões para transportar a roda de Nova York até o local. Com o tempo, ela foi transformada em um pneu gigante.

O pneu de 25 metros de altura tornou-se muito mais do que uma propaganda, virando um uma espécie de símbolo local.

O Draft da NFL ocorrerá em Detroit nesta semana, por isso é esperado que 300 mil pessoas passem pelo ponto turístico.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.