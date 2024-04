Wall Street avança com investidores analisando balanços e cenário para papéis de megacapitalização

Por Chibuike Oguh

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta terça-feira, após balanços positivos de empresas de primeira linha e com os investidores concentrados nos resultados trimestrais do grupo de companhias conhecido como "Sete Magníficas" e de outras ações de empresas de megacapitalização.

A Tesla dá início ao ciclo de balanços das empresas com forte peso de tecnologia após o fechamento dos mercados nesta terça-feira. Em seguida, serão apresentados os resultados de outras grandes empresas de tecnologia, incluindo Microsoft, Alphabet e Meta, nesta semana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 avançou 1,17%, para 5.069,41 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 1,59%, para 15.696,64 pontos. O Dow Jones subiu 0,70%, para 38.494,32 pontos.