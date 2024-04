Usiminas tem lucro líquido de R$ 36 milhões no 1º tri; queda é de 93% ante 1º tri de 2023

A Usiminas registrou lucro líquido de R$ 36 milhões no primeiro trimestre de 2024, queda de 93% ante o mesmo período de 2023 e recuo de 96% no intervalo sequencial, informou a empresa em seu balanço nesta terça-feira, 23.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado da Usiminas somou R$ 416 milhões, redução de 47% ante o primeiro trimestre de 2023, e recuo trimestral de 33%. A margem Ebitda ajustada da siderúrgica foi de 7%, frente aos 11% registrados um ano antes e 9% nos três meses finais do último ano.

A Usiminas destaca que desconsiderando os efeitos não recorrentes registrados no quarto trimestre de 2023, o desempenho do Ebitda da empresa teria sido 29% superior na comparação trimestral.

A receita líquida da Usiminas caiu 14% no comparativo anual e recuou 8% no intervalo trimestral, chegando a R$ 6,223 bilhões.

O capex totalizou R$ 268 milhões nos primeiros três meses de 2024, sendo R$ 245 milhões destinada para as operações de siderurgia e R$ 23 milhões voltadas para a divisão de mineração. Assim, os investimentos foram 54% inferiores na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o capex foi de R$ R$ 580 milhões.

O caixa consolidado da Usiminas somou R$ 5,7 bilhões de janeiro a março, 4% menor ante o registrado nos três meses imediatamente anteriores.