O que é o anticiclone que vai 'turbinar' onda de calor no Sudeste

A presença de um anticiclone está influenciando o clima de partes das regiões Sudeste e do Centro-Oeste.

O que aconteceu

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de baixa umidade para parte dos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo nesta terça-feira (23). Devido à atuação de um anticiclone, partes do Sudeste e do Centro-Oeste — principalmente o estado de São Paulo — terão estabilidade e clima seco.

Um anticiclone é uma área de pressão que diverge os ventos em uma rotação oposta à rotação da Terra — movendo-se no sentido horário no Hemisfério Norte e no sentido anti-horário no Hemisfério Sul.

Também conhecido como área de alta pressão, é o oposto de uma área de baixa pressão, ou ciclone, e cria condições de tempo estável e seco, proporcionando céu limpo com pouca possibilidade de chuva — mas também podendo gerar nevoeiros.

Segundo o Climatempo, essa área de alta pressão na média atmosfera atuará como um bloqueio atmosférico. Este sistema favorecerá a manutenção do ar seco e quente, que consequentemente provoca altas temperaturas.

Além da elevação gradual das temperaturas, o fenômeno vai impedir também a formação de nuvens de chuva e vai abaixar a umidade relativa do ar em vários estados.

As maiores temperaturas no decorrer desta semana estão previstas justamente entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste, onde em muitas localidades as máximas ficarão acima do que é comum para o final do mês de abril, segundo o MetSul.