Preso 3º suspeito por morte de médico encontrado com corda no pescoço em SP

A Polícia Civil prendeu hoje à noite o terceiro suspeito de envolvimento no assassinato de um médico encontrado com as mãos amarradas e uma corda no pescoço dentro da própria casa, na sexta-feira (19), em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Leonardo dos Santos França, 34, foi levado à delegacia para prestar depoimento. Em seguida, ele será conduzido ao IML para exames. Amanhã, passará por audiência de custódia na Justiça. O suspeito já esteve preso temporariamente por latrocínio (roubo seguido de morte). Ele foi localizado pela polícia hoje depois de uma denúncia anônima.

Suspeito nega envolvimento no crime. Em depoimento, França confirmou que esteve na casa do médico, mas negou ter cometido qualquer crime. Com ele, os agentes apreenderam um celular.

Outros dois suspeitos presos confessaram participação no crime em depoimento. Diego Fernandes, 29, detido horas após o crime, disse ter participado da ação, segundo a polícia. Presa no domingo (21), Caroline de Medeiros Araújo, 30, também confirmou participação no roubo, mas negou envolvimento no assassinato. O UOL não localizou os representantes legais deles.

Leonardo dos Santos França foi levado à delegacia para prestar depoimento Imagem: Reprodução/Polícia Civil de SP

Os envolvidos no crime doparam a vítima antes de matá-la, diz polícia. O médico Aurélio Tadeu de Abreu, 48, bebeu com os autores do crime antes de ser morto.

Os autores do crime estavam consumindo bebidas alcoólicas com o médico na casa dele. Após o roubo ser anunciado, ele esboçou reação. Aí, eles partiram para a violência.

Kelly Cristina Sacchetto Cesar de Andrade, delegada da Seccional de São Bernardo do Campo

O médico Aurélio Tadeu de Abreu foi encontrado morto dentro da própria casa, em São Bernardo do Campo (SP) Imagem: Reprodução: Band

O que se sabe sobre o crime

Celulares apreendidos com suspeito podem ajudar a esclarecer o crime. A polícia encontrou dois aparelhos telefônicos, cinco pneus e algumas roupas com Fernandes. O carro da vítima e o material apreendido foram encaminhados para perícia. A causa da morte só será identificada após a conclusão da perícia.

Câmeras de segurança registraram ação. Segundo a polícia, as imagens mostram o momento em que o médico chega em sua casa. Depois de ele sair com a mulher para comprar bebidas, dois homens aguardavam o retorno deles.

A perícia coletou impressões digitais na casa do médico. Havia latas de cerveja e garrafas de vinho espalhadas na residência.