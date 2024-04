Juventus perde, mas avança à final da Copa da Itália

SÃO PAULO, 23 ABR (ANSA) - A Juventus perdeu nesta terça-feira (23) por 2 a 1 para a Lazio no estádio Olímpico, em Roma, mas um gol salvador de Arkadiusz Milik classificou a Velha Senhora para a final da Copa da Itália.

Precisando reverter a derrota pelo placar de dois gols a zero no jogo de ida, a equipe da capital foi atrás do prejuízo e igualou o marcador com Taty Castellanos, que balançou as redes duas vezes.

Em meio a um jogo abaixo do esperado, a Juve só conseguiu reagir no final do encontro, pois Timothy Weah aproveitou o espaço da defesa biancoceleste e cruzou rasteiro para Milik concluir com sucesso.

Com o placar ao seu favor, a Juventus só teve o trabalho de segurar o resultado e garantir sua vaga para a decisão. Os bianconeri vão encarar na final o vencedor de Atalanta e Fiorentina. (ANSA).

