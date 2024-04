Inter Miami contrata meia paraguaio Matías Rojas, ex-Corinthians

O Inter Miami, de Lionel Messi, anunciou nesta terça-feira (23) a contratação do meio-campista paraguaio Matías Rojas, que estava livre no mercado após sua saída do Corinthians.

Rojas, de 28 anos, se comprometeu a jogar até o final desta temporada da Liga Norte-Americana (MLS), embora o Inter tenha a opção de renovar o contrato por mais duas temporadas.

"Ele é um jogador habilidoso, com experiência tanto no clube quanto na seleção, cuja versatilidade acreditamos que ajudará o time", disse o diretor esportivo da franquia, Chris Henderson, em um comunicado.

O Inter, que lidera a Conferência Leste com 18 pontos em 10 jogos, fechou esta operação no último dia da atual janela de transferências da MLS.

A chegada de Rojas é um alívio para o técnico Gerardo Martino, que teve que lidar com inúmeras lesões, a última delas do também paraguaio Diego Gómez.

O talentoso meio-campista, artilheiro do último torneio pré-olímpico sul-americano, ficará afastado por cerca de seis semanas devido a uma torção no tornozelo sofrida no sábado.

A lista de desfalques do Inter também inclui o lateral espanhol Jordi Alba e o meio-campista argentino Federico Redondo.

Rojas disputou 30 partidas pelo Corinthians desde que chegou ao Brasil, em junho de 2023, vindo do argentino Racing Club.

Pela seleção paraguaia jogou 18 partidas e fez parte da seleção que disputou a Copa América do Brasil-2019.

gbv/ma/aam

© Agence France-Presse