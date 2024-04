Atividade empresarial dos EUA esfria em abril; medidas de inflação são mistas

(Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos esfriou em abril, atingindo o menor nível em quatro meses devido à demanda mais fraca, enquanto as taxas de inflação diminuíram ligeiramente mesmo com o aumento acentuado dos preços dos insumos, sugerindo um possível alívio à medida que o Federal Reserve procura sinais de que a economia está enfraquecendo o suficiente para reduzir ainda mais a inflação.

A S&P Global informou nesta terça-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto de produção dos EUA, que acompanha os setores de manufatura e de serviços, caiu de 52,1 em março para 50,9 neste mês. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.

A desaceleração refletiu taxas mais fracas de crescimento nos setores manufatureiro e de serviços, com a atividade diminuindo para mínimas de três e cinco meses, respectivamente. Isso, por sua vez, significou que o nível de emprego, que o Fed observa de perto, caiu pela primeira vez desde junho de 2020, com a redução concentrada nos serviços.

A pesquisa sugeriu que a economia perdeu o ímpeto no início do segundo trimestre em comparação com o trimestre de janeiro a março. De acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas, o PIB provavelmente aumentou a uma taxa anualizada de 2,4% no último trimestre.

Os Estados Unidos continuam a ter um desempenho superior ao de seus pares globais, apesar dos aumentos totais de 525 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022 para controlar a inflação.

O setor de manufatura entrou em território de contração, com o PMI preliminar caindo de 51,9 em março para 49,9 este mês. O índice de serviços recuou para 50,9 em abril, em comparação com 51,7 no mês anterior.

