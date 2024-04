Vendedor leva Ferrari para passear e detona carro de R$ 15 mi

Um acidente com uma Ferrari F40 chamou a atenção no último domingo na Alemanha. O modelo bateu em uma estrada próxima à cidade de Stuttgart, entretanto não se sabe a dinâmica do ocorrido. O homem que guiava o modelo era um vendedor de carros - o modelo de luxo estava à venda.

O acidente

Se especula que o homem estava em alta velocidade ou sofreu com um problema técnico no veículo. O supercarro ficou bastante danificado, com seu capô sendo completamente arrancado após bater em um túnel.

Vários pedaços ficaram no chão após o acidente. Aparentemente suspensão e freios também foram avariados.

A Ferrari se encontrava à venda segundo a mídia local. O anúncio foi retirado do site Mobile logo após o acidente.

O vendedor, um homem de 24 anos, chegou a ir para o hospital, porém não sofreu grandes ferimentos após o acidente.

A Ferrari F40 teve apenas pouco mais de 1.300 unidades feitas, entre 1987 e 1992. O modelo foi o último aprovado pessoalmente por Enzo Ferrari. Ele está avaliado em cerca de R$ 15 milhões.

Seu motor V8 biturbo 2.9 litros produz 478 cv de potência e um torque de 58,8 kgfm. Sua velocidade máxima é de 324 km/h, com 0 a 100 km/h em apenas 4,1 segundos.

