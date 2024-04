Calorão fora de época: nova onda vem aí e três regiões vão sofrer

As temperaturas vão aumentar em ao menos três regiões do Brasil: Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esta é a quarta onda de calor que o país enfrenta desde o início de 2024, segundo a Climatempo.

O que aconteceu

Uma área de alta pressão ganha força sobre a região do Mato Grosso do Sul e do Paraná, segundo a MetSul. As temperaturas na região já começaram a aumentar neste fim de semana. Corumbá, por exemplo, registrou 34,3ºC enquanto Cuiabá atingiu a marca de 35,4ºC, de acordo com Inmet.

Lentamente, esse sistema migrará para o Sudeste do país, ocasionando também o aumento de temperaturas nos estados desta região.

Ele atuará como um "bloqueio", impedindo a entrada de novas frentes frias. Com isso, os estados terão ar quente e seco por alguns dias ininterruptamente.

A previsão é a de que a onda de calor comece nesta segunda-feira (22) e dure até o dia 2 de maio, segundo a Climatempo. O fenômeno fará com que a temperatura média de abril termine mais elevada. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste serão mais afetadas, segundo a Climatempo. A onda também atinge uma pequena parte dos estados de Rondônia, Tocantins e Bahia.

El Niño e mudanças climáticas podem ser responsáveis. Os dois fenômenos têm sido apontados pelos meteorologistas como as principais causas dos sucessivos aumentos de temperatura no país. Os recordes de temperatura elevada também foram vistos como tendência mundial.

O El Niño, por sua vez, está se aproximando do fim. Segundo o Inmet, a condição neutra deve ocorrer em junho. Paralelamente, abre espaço para o fenômeno La Niña, que é justamente o oposto: o esfriamento das águas do Pacífico.

Mapa da Climatempo: a área em vermelho é onde a previsão indica mais de 5ºC a acima da média; em laranja, de 3ºC a 5ºC acima da média Imagem: Reprodução/Climatempo

Como serão as temperaturas?

Tardes quentes e madrugadas abafadas. Essa é a expectativa para as zonas afetadas.

Termômetros poderão marcar ou superar 35º C. As maiores temperaturas estarão na faixa central e oeste de São Paulo, noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e sul de Goiás, segundo a MetSul.

Cidades do Centro-Oeste e interior de São Paulo já enfrentarão temperaturas altas nesta semana. Segundo o MetSul, essa região pode atingir marcas de 37ºC a 39ºC.

E as capitais?

Veja a previsão durante o início da próxima semana nas capitais das regiões mais afetadas, segundo dados da Climatempo.

São Paulo: máximas de 30ºC e mínimas de 19ºC

Rio de Janeiro: máximas de até 34ºC e mínimas de 19ºC

Vitória: máximas de até 31ºC e mínima de 21ºC

Belo Horizonte: máximas de até 30ºC e mínimas de 18ºC

Campo Grande: máximas de 34ºC e mínimas de 22ºC

Cuiabá: máximas de 36ºC e mínimas de 24ºC

Goiânia: máximas de 32ºC e mínimas de 19ºC

Brasília: máximas de 30º e mínima de 19ºC