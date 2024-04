Fiorentina volta a vencer na Série A e assume 9ª posição

FLORENÇA, 21 ABR (ANSA) - A Fiorentina flertou com outro tropeço na Série A da Itália, mas a equipe reagiu no fim e conquistou uma importante vitória fora de casa por 2 a 0 sobre a lanterna Salernitana.

Após permanecer cinco rodadas sem vencer, a Viola superou a rival de Salerno graças aos gols de Christian Kouamé e Jonathan Ikoné, ambos anotados já na parte final do encontro.

Os toscanos chegaram aos 47 pontos e assumiram a nona colocação do campeonato, já que o Torino alcançou os 46 no empate com o Frosinone.

Praticamente já rebaixada, a Salernitana continuou com 15 pontos, 13 atrás da Udinese, que é o primeiro clube de fora da zona perigosa da classificação. (ANSA).

